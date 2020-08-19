Этот день наши предки называли «Днем Преображения». На Руси 19 августа встречали осень. Люди выходили в поле и провожали солнце. Они считали, что с его закатом уходило лето. После Спаса-Преображения погода «преображается»: ночи становятся по-осеннему холодными. Яблочный спас, напоминает о великой силе природы и ее неоценимых дарах.

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