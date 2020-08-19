Этот день наши предки называли «Днем Преображения». На Руси 19 августа встречали осень. Люди выходили в поле и провожали солнце. Они считали, что с его закатом уходило лето. После Спаса-Преображения погода «преображается»: ночи становятся по-осеннему холодными. Яблочный спас, напоминает о великой силе природы и ее неоценимых дарах.
Погодные приметы
- Какая погода стоит на Яблочный Спас, такая будет стоять и на Покров.
- Сухо в этот день — осенью будет мало дождей.
- Ясно и солнечно — к суровым морозам зимой.
- Пасмурно и сыро — к промозглой осени.
- Если листья на деревьях в этот день уже желтые — осенние холода наступят со дня на день.