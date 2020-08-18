18 августа председатель райисполкома Анатолий Гапоник провел встречу с трудовым коллективом КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».
Сразу было отмечено, что поручения, данные в ходе предыдущей встречи, выполнены.
Глава района обратил внимание работников на необходимость наращивания объемов производства, снижение затрат и повышение качества услуг. Сегодня это первостепенные задачи для предприятия.
На встрече коснулись и ряда других вопросов, таких как предстоящий запуск котельной, проведение капитальных ремонтов, отпускная пора и социальная поддержка членов трудового коллектива.
Также обсудили и общественно-политическую ситуацию в стране.
Ирина ШУТОВА
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