18 августа председатель райисполкома Анатолий Гапоник провел встречу с трудовым коллективом КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Сразу было отмечено, что поручения, данные в ходе предыдущей встречи, выполнены.

Глава района обратил внимание работников на необходимость наращивания объемов производства, снижение затрат и повышение качества услуг. Сегодня это первостепенные задачи для предприятия.

На встрече коснулись и ряда других вопросов, таких как предстоящий запуск котельной, проведение капитальных ремонтов, отпускная пора и социальная поддержка членов трудового коллектива.

Также обсудили и общественно-политическую ситуацию в стране.

Ирина ШУТОВА

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