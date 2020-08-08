В каком состоянии находятся наши отопительные приборы? Вопрос актуальный. Ведь возраст многих печей, которые можно встретить в частных домах, перевалил уже за отметку в несколько десятков лет, что соответствующе сказывается на их состоянии: трещины, сквозные дыры в корпусе, плохая тяга и многое другое. И лишь единицы находят время за весенне-летний период привести свои печи в порядок. По утверждению спасателей, в 90% случаев «красный петух» клюет именно безответственных хозяев, не понимающих, что печь нужно готовить заранее.

Чтобы не коптило

Дымоход – первое, на что необходимо обратить внимание. Через него происходит естественное удаление дымовых газов, для человека они являются ядовитыми. Благодаря тяге, возникающей в дымовой трубе, газы удаляются из печи на улицу. Непрочищенный дымоход может стать причиной плохой тяги.

Но и сажа, как результат неполного сгорания веществ, тоже может начать гореть. И если при обычном горении древесины из дымовой трубы поднимается дым, то при горении сажи из трубы дымохода могут вылетать искры, что может послужить причиной возникновения пожара. Поэтому перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже:

→ одного раза в 3 месяца – для отопительных печей;

→ одного раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия;

→ одного раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Следующий немаловажный процесс – устранение трещин. Со временем они могут возникнуть в кладке печи. Это связано с неравномерным нагреванием материала, из которого выполнена печь. Как правило, это огнеупорный кирпич, скрепленный раствором шамотной глины. Такая кладка способна выдерживать экстремальные температурные нагрузки, но и она не вечна. Трещины (если они сквозные) представляют серьезную опасность для здоровья и жизни людей, эксплуатирующих поврежденную печь, так как сквозь них в помещение проникает ядовитый угарный газ, а также искры, которые в пределах чердака (и не только) могут послужить источником возгорания.

Сначала нужно определить, насколько серьезного вмешательства требует растрескавшаяся поверхность. Если это сеть мелких трещин, то на первое время можно обойтись поверхностным ремонтом: снять слой отделки и штукатурки до кирпича, хорошо замазать и оштукатурить печь. Если же от повреждений серьезно пострадала изразцовая облицовка или сама кладка, то нужно ее разбирать и реставрировать. В любом случае придется освоить работу с глиной.

Глина плюс песок

Как известно, глина плюс песок – классический способ обмазки печи. Использование глины в строительстве и ремонте печей – традиционный метод. Этот материал обладает универсальными качествами – пластичностью, вязкостью, а при обжиге – прочностью, огнеупорными свойствами, долговечностью. Песок выступает как закрепитель, он предохраняет от растрескивания и выкрашивания застывшего раствора из кладки. Вот несколько советов, как приготовить огнеупорный раствор:

понадобятся равные пропорции глины и песка. Сначала глину нужно залить водой (1 часть глины, 3 части воды) и оставить размачиваться как минимум на сутки. Для этого лучше воспользоваться большой посудой, например, бочкой;

глинистый раствор перемешивают и разминают, при необходимости доливая воду, процеживают на некрупном сите (3×3 мм) и отстаивают. После сливают воду и работают с приготовленной очищенной глиной, которая по густоте должна напоминать сметану;

теперь нужно определить потребность глины в песке, для чего эти природные вещества смешивают в небольшом количестве в соотношении 1:1, тщательно перемешивая состав и проверяя его качество. Для этого следует обратить внимание на палку, которой перемешивают раствор: если на ней много глины, раствор жирный, следует добавить песка, а если прилипают сгустки – он подходит для работы. Песок добавляем по 0,5 части, чтобы не ошибиться с пропорциями компонентов.

Таким образом, для приготовления качественного раствора к 1 части глины, например, потребуется 2,5 части песка. Это основной этап работы, так как правильно приготовленный состав впоследствии не растрескается, крепко стянув поврежденную область печи.

Перед нанесением раствора печь нужно дополнительно укрепить. Для этого ее оборачивают марлей (мешковиной, сеткой), намоченной глиняным «молоком», и дают этому каркасу хорошо высохнуть. Теперь можно приступать к оштукатуриванию. После окончания всех работ не забываем оставить печь на просушку. Особенно это актуально для вновь сложенной печи, кстати, ее нельзя сразу же топить на полную мощность: из-за большого количества влаги, содержащегося в кирпичах, в массиве печи могут возникнуть трещины, также может произойти сдвиг некоторых кирпичей в кладке.

Как правильно сушить печь

Главный принцип просушки – постепенность. Желательно ее проводить в два этапа: первый – естественная сушка, второй – принудительная.

Во время естественной сушки, которая длится 5-7 дней, открываются все задвижки и дверки, через которые происходит естественная циркуляция воздуха. Благодаря тяге воздух, проходя через внутренности печи, забирает испаряющуюся влагу и выводит её через дымоход. При естественной сушке сохнут только поверхностные слои кладки.

К сожалению, полностью просушить печь при помощи одной только естественной сушки невозможно. Поэтому переходим к принудительной сушке – сухими дровами, сгорающими в топке. Топка делается один раз в сутки мелко наколотыми поленьями (диаметр 3-4 см), поддувало приоткрыто, главная задвижка открыта наполовину. После топки, когда дрова превратятся в угли, дверка поддувала прикрывается так, чтобы оставалась щель примерно 1 см, главная задвижка прикрывается так, чтобы осталась щель 1-2 см для выхода влажного воздуха. Спустя 4-6 часов после топки полностью открываем дверки (кроме дверки каменки) и задвижки.

Обращаем внимание на то, что во время принудительной сушки, длящейся 7-10 дней, дверка каменки постоянно закрыта. В первый день сжигаем примерно 2 кг дров, впоследствии каждые два дня увеличиваем их количество на 1кг. Критерием окончания просушки печи является отсутствие конденсата (капелек влаги) на дверках и главной задвижке, после того как печь простоит 3-4 часа с закрытыми дверками и главной задвижкой.

Важные советы

После окончания всех работ по заделке трещин и оштукатуривания кладки нужно побелить поверхность дымохода и стен, в которых проходят дымовые каналы. Именно побелка в дальнейшем подскажет о появлении сквозных трещин в корпусе печи посредством образования черных сажевых пятен.

Не забываем о качестве топки каменки. Ведь как бы хорошо она не была сложена, перекал ведет к неизбежному появлению трещин в корпусе, а также повышению температуры на внешней стороне печи и дымохода, вследствие чего может произойти пожар. Топить печь рекомендуется два-три раза в день, но за два часа до отхода ко сну топку следует прекратить. Перед дверцей печи на полу необходимо прибить металлический (либо из других негорючих материалов) предтопочный лист размером не менее 50х70 см, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей.

И еще: при эксплуатации печного отопления не допускается сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 125 см от топочных проемов печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы.

Материалы подготовила Елена БЕЛКО