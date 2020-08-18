В июле специалисты госсаннадзора области исследовали 318 проб пищевых продуктов из частного сектора. Повышенное содержание радионуклидов цезия-137 выявлено в 89 случаях или 28%, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

«Засветились» сушеные белые грибы в Брагинском районе: допустимое содержание радионуклидов было превышено в три раза.

Превышения также зарегистрированы в 32 пробах свежих грибов и продуктов их переработки в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Лельчицком, Речицком и Наровлянском районах. Побили рекорд по содержанию радионуклидов лисички, собранные в Хойникском районе: результаты исследований показали превышение почти в 64 раза — 23635 Бк/кг при допустимых 370 Бк/кг.

Не выдержали проверку 56 проб лесных ягод и консервированных продуктов из них в Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском и Рогачевском районах. В ягодах Чечерского района уровень содержания цезия-137 превысил норматив от 2 до 13 раз.

Кроме того радиационный контроль в июле прошли 23 пробы воды, превышений допустимых уровней не зарегистрировано. На содержание стронция-90 также исследовано 60 проб пищевых продуктов и воды, отклонений не выявлено.

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