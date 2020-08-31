Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос — и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска», — обратил внимание глава государства. При этом он заметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.