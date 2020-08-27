Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Игоря Додона и народ этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«На протяжении многих лет Беларусь и Молдову связывают дружба и взаимовыгодное партнерство, общие подходы к вопросам формирования справедливого миропорядка, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической политики», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что особое внимание Игоря Додона к развитию белорусско-молдавских отношений будет и далее способствовать наращиванию многопланового двустороннего сотрудничества, последовательной реализации совместных проектов в различных сферах на благо народов обеих стран.

БелТА