С 31 мая 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 28.05.2020 №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан», который носит временный характер и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая текущего года.

Согласно данному Указу, всем организациям (за исключением бюджетных), которые оказались в сложной экономической ситуации, связанной с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, может быть предоставлена субсидия из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для осуществления доплат работникам, которые в период с 1 мая по 31 июля получали заработную плату ниже 375 рублей (для занятых на полную ставку) по причине простоя не по вине работника и (или) отработали в этом периоде неполное рабочее время по инициативе нанимателя. В сумму субсидии будут включены обязательные страховые взносы, исчисленные из размера доплат, с целью обеспечения работника страховым стажем, необходимым для получения пенсии, за полный месяц.

Для получения субсидии за июль организации необходимо обратиться до конца августа в Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет по месту ее регистрации, предварительно открыв бюджетный счет в банке.

Часть субсидии в виде доплат работникам будет перечислена на открытый организацией бюджетный счет, а часть субсидии в виде обязательных страховых взносов, исчисленных из размера этих доплат, будет уплачена за организацию в территориальный орган Фонда по месту постановки на учет. Организации необходимо отразить суммы доплат по работникам в документах персонифицированного учета для разнесения сведений на индивидуальные лицевые счета.

Подробная информация об алгоритме действий организации и перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение субсидии, находится на сайтах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и районных исполнительных комитетов.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА