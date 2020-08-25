Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача», сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Документ вносит изменения в постановление от 10 апреля 2019 года №27. Необходимость в его пересмотре возникла в связи с тем, что с того времени был зарегистрирован ряд новых лекарств отечественного и зарубежного производства, одновременно срок действия регистрационных удостоверений некоторых препаратов истек.

Как отметили в Минздраве, новое постановление будет способствовать более качественному и рациональному лекарственному обеспечению населения. То есть обеспечит доступность наиболее употребляемых и безопасных лекарств и предотвратит бесконтрольное применение тех препаратов, которые требуют назначения врача, что позволит минимизировать возникновение серьезных нежелательных побочных реакций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 августа по 4 cентября.

БелТА