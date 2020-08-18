Гордость за свой народ и свою страну, чувство единения и призыв к миру объединили жителей Гомельщины 18 августа на площади Ленина областного центра.

На митинге выступил губернатор области Геннадий Соловей. К собравшимся также обратились представители педагогической общественности, промышленники, военные, простые граждане.

Кульминацией мероприятия стало исполнение государственного гимна и возложение цветов у Вечного огня в память о погибших на площади Труда.

Ни одного равнодушного лица. Люди пришли по ведению сердца высказать свою позицию и поддержать своего Президента.

Огромное полотнище государственного флага пронесли представители различных поколений, тем самым ещё больше объединив людей.

274 Буда-Кошелевца стали единым целым с Гомельщиной и всей Беларусью.