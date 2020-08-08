На Городском стадионе г.Буда-Кошелево прошли игры кубка Буда-Кошелевского района по футболу «Открытие сезона 2020 года».

По итогам соревнований третье место заняла команда ФК «Дуравичи», второе место заняла команда РУП «Беларуснефть-Особино», победила команда ГУО «Гимназия г.Буда-Кошелево».

Со слов председателя Буда-Кошелевского ФСК «Урожай» Олега Еченко, в связи с пандемией открытие сезона по футболу в этом году затянулось, но не смотря на это команды прибыли на соревнование в хорошей спортивной форме. Сами соревнования прошли в напряженной, интересной борьбе победу футболисты ГУО «Гимназии г.Буда-Кошелево» добыли лишь в серии послематчевых пенальти.