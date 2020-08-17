15 августа спасателям поступило сообщение о горении пресс-подборщика на сельскохозяйственном поле филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

В момент возникновения пожара пресс-подборщик Krone Comprime 155 XC, 2014 г.в., выполнял работы по прессованию соломы.

В результате пожара пресс-подборщик полностью уничтожен. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – механическое разрушение узлов и деталей.

Надежность и долговечность при эксплуатации сельхозтехники зависит от того, как выполняются требования инструкции по эксплуатации. Следует периодически очищать узлы и агрегаты от пыли и пожнивных остатков, осуществлять периодический контроль за их правильной работой. Выполняя эти требования, риск возникновения возгорания будет минимален.