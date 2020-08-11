Председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен по итогам совещания у Президента рассказал журналистам о мерах, которые приняты для эффективного развития предприятий сахарной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель отметил, что цена сахара на мировом рынке резко снизилась. «Мы себестоимостью не можем перекрыть те цены, по которым продаем. Поэтому работаем, чтобы снизить себестоимость», — пояснил глава концерна. Сейчас стоимость одной тонны сахара на отечественных предприятиях вышла на уровень $350 по сравнению с $500 в прошлом сезоне. Этого удалось достичь за счет внутренних резервов, сокращения издержек и поддержки со стороны государства. «Например, в 2018 году мы закупали свеклу по Br70 за тонну. Государство подставило плечо, компенсировало сельхозпроизводителю стоимость свеклы. Сейчас мы покупаем по Br55 за тонну по госзаказу от производителя», — уточнил Анатолий Бубен.

Кроме того, Президентом поддержано предложение о том, чтобы освободить Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод и Скидельский сахарный комбинат от уплаты части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет по итогам работы за 2019 год. Это средства будут направлены на погашение кредитов заводов.

Схожее решение принято по предприятиям кондитерской отрасли. «Дивиденды, которые должны начислять и выплачивать физлицам на «Спартаке» и «Коммунарке», — то же самое, — сказал глава концерна. — Они будут направлены на модернизацию».

Белта