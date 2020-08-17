Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками МЗКТ.

Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. «Но не под давлением и не через улицу», — заявил глава государства.

Белта