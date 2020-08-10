Не потерять ни зернышка. На Будакошелевщине чествовали очередных тысячников.

Чествования экипажей-тысячников и водителей, перевезших более полутора тысяч тонн зерна, прошли 10 августа на Будакошелевщине. Награды за труд передовикам жатвы вручил председатель райисполкома Анатолий Гапоник и руководители хозяйств.

Так, в СУП «Андреевка» чествовали экипажи комбайнеров в составе Владимира Абраменко и Николая Ролдугина, Юрия Целуйко и Ильи Гуменюка, Владимира Балобана и Ильи Галузы, а также водителей Николая Тараренко и Михаила Ростовского.

В филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» в состав тысячников вошел экипаж Валентина Филиппова и Алексея Деменкова.

В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» чествовали экипаж Александра Максименко и Александра Грищенко.