В рамках Единого дня информирования с трудовым коллективом ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» встретились исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Скребец, председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко и начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Галина Игнатенко. Темой обсуждения стало Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

В ходе живого диалога обсудили состояние дел в сельскохозяйственной отрасли, отдельное внимание уделили ходу уборочной кампании.

Также у собравшихся была возможность задать интересующие вопросы представителям власти и получить квалифицированные ответы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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