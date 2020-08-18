Новый детский сад открыли сегодня в Гомеле в микрорайоне №96, передает корреспондент БЕЛТА.

Учреждение разместилось в здании бывшего Гомельского детского дома по ул.Кристалловской. В помещениях провели ремонт, заменили мебель. Здесь есть пищеблок, спортивный и музыкальный залы, благоустроенная территория.

«Сегодня это здание приобретает новую жизнь», — подчеркнул на церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Помимо групп дошколят здесь разместятся шесть из 13 первых классов средней школы №15.

Губернатор поблагодарил педагогических работников за их вклад в открытие нового учреждения. «Благодаря совместным усилиям в новом детском саду будут царить комфорт, внимание и забота», — подчеркнул он.

Также руководитель региона рассказал, что в 2021 году панируют приступить к разработке проектно-сметной документации на новый детский сад в микрорайоне №96.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко обратил внимание, что за последние годы в Новобелицком районе появились микрорайоны новостроек и возникли вопросы, касающиеся мест в учреждениях образования в шаговой доступности. «Эти вопросы решаются. В 2019 году мы с помощью облисполкома ввели в строй детский сад в 104-м микрорайоне на 190 мест, после реконструкции помещения открыли детский сад на 75 мест на ул.Международной», — сказал мэр.

Как сообщалось, сегодня же в микрорайоне №96 заложили камень на месте строительства школы. Завершить работу над проектом намерены в ноябре. После этого приступят к строительству.