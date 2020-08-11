При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать на одного работника Br428,42. Этот норматив применяется в Беларуси с 10 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах июля 2020 года, составляет Br285,61. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит Br428,42.

Белта