Последние дни стали тяжелыми и беспокойными для всего белорусского народа.
Гомельский областной Союз нанимателей, объединяющий в своем составе более 65 предприятий Гомельской области с общей численностью более 80 тысяч человек, находится вне политики, однако остаться равнодушными к происходящему мы не можем.
В своей работе мы всегда поддерживали атмосферу взаимопонимания и доверия между органами власти, профсоюзами и коллективами промышленных предприятий.
Мы против силового противостояния и за решение всех вопросов исключительно мирным путем в целях поддержания экономической безопасности страны.
Мы считаем, что, только слушая друг друга и доверяя, мы можем достичь большего, а истина может родиться только в мирном диалоге.
В борьбе за политическое переустройство в нашей стране, за предоставление больших свобод и противодействие насилию, народ Беларуси не должен позволить увести себя в сторону разрушения и уничтожения нашей экономической основы, которая была создана всем белорусским народом.
Сегодня Вас призывают нанести конкретный экономический ущерб действующей власти, путем остановки работы производств.
Задайте себе вопрос – кому это навредит?
Ответ напрашивается сам – всем вам, всему белорусскому народу, а не власти.
Это потеря прежде всего вашей заработной платы, отсутствие денежных средств в бюджете для поддержания социальной сферы – образования, медицины, культуры, жилищно-коммунальной сферы.
Это школы без учителей.
Больницы без докторов.
Улицы без света и общественного транспорта.
Жилищно-коммунальные услуги без льгот.
Молодые семьи без пособий и доступного жилья. Пенсионеры без пенсий. Мы все хотим, чтобы жители Беларуси могли свободно передвигаться по улицам своих городов, не опасаясь за свое здоровье и жизнь. Мы все хотим жить в спокойной стране и чувствовать себя защищенными. Обращаемся к трудовым коллективам Гомельщины: Реализуя свои демократические права на свободу слова, несогласие и протесты, не допустите разрушения своей страны и ее основы — экономики.
Мы — мирная нация, и в этом наша сила.