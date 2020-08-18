Последние дни стали тяжелыми и беспокойными для всего белорусского народа.

Гомельский областной Союз нанимателей, объединяющий в своем составе более 65 предприятий Гомельской области с общей численностью более 80 тысяч человек, находится вне политики, однако остаться равнодушными к происходящему мы не можем.

В своей работе мы всегда поддерживали атмосферу взаимопонимания и доверия между органами власти, профсоюзами и коллективами промышленных предприятий.

Мы против силового противостояния и за решение всех вопросов исключительно мирным путем в целях поддержания экономической безопасности страны.

Мы считаем, что, только слушая друг друга и доверяя, мы можем достичь большего, а истина может родиться только в мирном диалоге.

В борьбе за политическое переустройство в нашей стране, за предоставление больших свобод и противодействие насилию, народ Беларуси не должен позволить увести себя в сторону разрушения и уничтожения нашей экономической основы, которая была создана всем белорусским народом.

Сегодня Вас призывают нанести конкретный экономический ущерб действующей власти, путем остановки работы производств.

Задайте себе вопрос – кому это навредит?

Ответ напрашивается сам – всем вам, всему белорусскому народу, а не власти.

Это потеря прежде всего вашей заработной платы, отсутствие денежных средств в бюджете для поддержания социальной сферы – образования, медицины, культуры, жилищно-коммунальной сферы.

Это школы без учителей.

Больницы без докторов.

Улицы без света и общественного транспорта.

Жилищно-коммунальные услуги без льгот.

Молодые семьи без пособий и доступного жилья. Пенсионеры без пенсий. Мы все хотим, чтобы жители Беларуси могли свободно передвигаться по улицам своих городов, не опасаясь за свое здоровье и жизнь. Мы все хотим жить в спокойной стране и чувствовать себя защищенными. Обращаемся к трудовым коллективам Гомельщины: Реализуя свои демократические права на свободу слова, несогласие и протесты, не допустите разрушения своей страны и ее основы — экономики.

Мы — мирная нация, и в этом наша сила.

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