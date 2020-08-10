Около сотни заявок подано от белорусских предприятий на участие в XVII Республиканском конкурсе «Лучший строительный продукт года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе конкурса.

«Треть заявок поступили от новых амбициозных предприятий-производителей и поставщиков строительных материалов и услуг, 70% — от регулярных участников конкурса. Существенно — почти на 30% — расширился состав экспертного совета. Это произошло благодаря включению в жюри профильных экспертов по новым номинациям. Среди них — «Лучшие цифровые решения, технологии, проекты в проектировании и строительстве», «Лучшие строительные бренды — лидеры производства» и «Лучший объект года», — отметили в пресс-службе.

Как рассказали организаторы конкурса, заявителей по новым номинациям не испугали такие требования оргкомитета, как посещение их производств и объектов членами экспертного совета. «Этот опыт знакомства экспертов с производственными мощностями и коллективами предприятий был апробирован в прошлом сезоне и хорошо себя зарекомендовал. Поэтому авторитетные специалисты РУП «Институт БелНИИС», РУП «Белстройцентр», РУП «Стройтехнорм», проектных и архитектурных организаций с готовностью и заинтересованностью не только изучают пакеты документов, но и выезжают на предприятия», — пояснили в пресс-службе конкурса.

Безусловным открытием становится и номинация «Лучший объект года», которая в этом году стала самостоятельной. В ней заявлено уже 12 объектов, многие из которых уникальны и имеют высокую значимость не только для конкретного города, где расположены, но и для всей страны.

По информации пресс-службы, эксперты отмечают хороший потенциал номинации, связанной с цифровизацией отрасли. На конкурс заявлены разноплановые, но важные проекты, которые реализованы ОАО «Минскметропроект» (АСУП «МЕТРО»), ГП «Белоруснефть-Нефтехимпроект» («Проектирование промышленных объектов с применением BIM-технологий»), Гомельский домостроительный комбинат («Информационное моделирование при разработке проекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Братьев Лизюковых в Гомеле»).

«Лидеры отрасли, глядя на сложные условия в мировой экономике, понимают, что самая лучшая политика сейчас — не сидеть сложа руки, ожидая окончания кризиса, а вкладываться в развитие и продвижение своих продуктов», — сообщили в оргкомитете. Поэтому в конкурсе активно представлены флагманы стройкомплекса: филиал №3 «Минский КСИ» ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат», филиал Барановичский КЖБК ОАО «Кричевцементношифер», КУП «Брестжилстрой», РУПП «Гранит» и многие другие.

Конкурс «Лучший строительный продукт года» проводится при поддержке Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Среди основных целей — выявление представленных на рынке качественных продуктов, передовых современных технологий, систем, оборудования, решений строительных компаний отечественного и зарубежного производства, стимулирование производителей и поставщиков к разработке и внедрению в практику строительства новых качественных продуктов и услуг и др.

Белта