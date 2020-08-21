Около 26,3 тыс. абитуриентов зачислено в вузы на бюджетную форму получения образования, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

«За счет средств бюджета зачислено примерно 26 тыс. 300 абитуриентов, на платную форму — примерно такая же цифра», — сказал Сергей Касперович.

В этом году на уровень высшего образования принимали абитуриентов 50 учреждений, прием фактически завершен. Исключение составляют сельскохозяйственные специальности: прием на заочную форму будет возобновлен в ноябре.

БелТА