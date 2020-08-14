В гимназии города для учеников средних классов организовали профильный школьный лагерь, где ребятам помогут с выбором профессионального пути.

Одной из целей профильного лагеря – рассказать школьникам о различных профессиях, учебных заведениях страны, а также помочь развить в себе навыки, которые пригодятся в будущем для построения карьеры. Огромное внимание уделяется профессиям, которые востребованы в районе; ученики также посетили Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж, где рассказали о всех нюансах учебы и поступления.

С утра и до обеда дети занимаются с учителями-предметниками, таким образом наверстывая упущенное во время дистанционного обучения в IV четверти. Педагоги придумали интересный способ мотивации для ребят: у каждого есть личная зачетка, в которую выставляются «зачеты» и другие отметки. Все заработанные бонусы можно будет использовать в новом учебном году.

Инна Бука, учитель биологии, проводит для школьников профориентирующие занятия разных видов. Среди них могут быть лекции, игры, тесты, упражнения. Все вместе знакомятся с сайтами средних специальных и высших учебных заведений страны, подробно изучают перечень специальностей и узнают детали поступления. Весь комплекс занятий по профессиональной ориентации помогает детям определить цели и развить навыки, которые могут пригодиться им в будущей профессии.

Помимо уроков и профориентации, ученикам предлагается возможность провести досуг в творческой мастерской: например, там можно сделать игрушки-антистресс собственными руками. А учитель физической культуры проводит множество спортивных мероприятий на свежем воздухе.

Одними лишь занятиями досуг детей не ограничивается: у них достаточно личного пространства и есть возможность выбирать занятия на свой вкус. Так, на перерывах школьники активно общаются друг с другом, играют в компьютерные и настольные игры, также открыт кабинет психолога.

В классе, где занимаются дети, есть особенная доска, на которой педагоги разместили шкалу настроений. В конце каждого дня все вместе подводят итоги и проводят рефлексию, где обсуждают, что нового в мире профессий ученики открыли для себя. Подобный подход позволяет закрепить в сознании ребят полученные знания и навыки.

Валерия КОЗИЧ

Фото автора