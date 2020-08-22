Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж – одно из старейших учебных заведений Гомельской области, где готовят высококвалифицированных специалистов сельскохозяйственного профиля, востребованных на рынке труда. О том, как прошла вступительная кампания в колледже, «Авангарду» рассказал ответственный секретарь приемной комиссии, заместитель директора по производственному обучению Виктор Лукьяненко:

– Существует стереотип, что в учебные заведения сельскохозяйственного профиля абитуриенты идут неохотно. Могу с уверенностью сказать, что это не так, и итоги вступительной кампании говорят сами за себя. Ребята, выбирающие наше учебное заведение, прежде всего думают о престиже и востребованности будущей специальности. В пользу нашего колледжа говорит и то, что учебный процесс обеспечивают опытные преподаватели, мастера производственного обучения и лаборанты, есть в наличии и хорошая материально-техническая база.

Большой плюс после окончания колледжа – возможность продолжить обучение в высших заведениях по сокращенной форме получения образования. К нам поступают ребята как из сельской местности, так и из городов. Как показывает практика, почти половина поступающих – это выходцы из нашего района. Следовательно, из года в год мы готовим и выпускаем квалифицированные кадры для сельхозотрасли Будакошелевщины. В пользу нашего колледжа говорит и удобное местоположение, посредством автобусного и железнодорожного сообщения не составляет особого труда к нам добраться. Всем учащимся предоставляется общежитие и выплачивается стипендия, размер которой зависит от успеваемости.

Кроме диплома о среднем специальном образовании, выпускники получают рабочие профессии:

по специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» – слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий «А», «В», водителя автомобиля категорий «В» и «С»;

по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водителя автомобиля категории «B».

Срок обучения на основе общего базового образования составляет 3 года и 6 месяцев, на основе общего среднего и профессионально-технического образования 2 года и 6 месяцев.

Проходные баллы в колледже относительно невысокие, поэтому практически все, кто хотел учиться у нас и в дальнейшем связать свою жизнь с сельским хозяйством, зачислены на обучение.

В нынешнем году на основе общего базового образования мы набрали две группы учащихся на специальность «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», а это 50 человек, и группу в 30 человек на специальность «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства». На основе общего среднего и профессионально-технического образования на данные специальности были набраны две группы, каждая из которых по 25 учащихся.

Одним словом, контрольные цифры приема уже выполнены. 31 августа начнется заселение в общежитие, а 1 сентября, как обычно, колледж гостеприимно распахнет свои двери учащимся.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото из архива редакции