Парк аттракционов, новые ролики и пикники с семьей. Как школьники провели лето.

Мы пообщались с ребятами и узнали, как они провели каникулы и какие у них планы на новый учебный год.

Глеб АФАНАСЕНКО, 4 класс:

– Много времени проводил на улице с друзьями. Мы катались на велосипедах и играли в футбол.

Хочу получать хорошие оценки и буду стараться хорошо себя вести.

Яна МИХАЛКИНА, 4 класс:

– Мне очень понравилось устраивать пикники с семьей. Еще я ездила в санаторий, там было очень весело.

Я хочу найти как можно больше друзей, хорошо учиться и чтобы вообще всё хорошо было в новом учебном году.

Алеша МАЙСЮК, 2 класс:

– Я ездил в парк аттракционов, там катался на машинках и ел пиццу.

Хочу в этом году хорошо провести время, найти новых друзей и учиться на «отлично».

Катя БРУНДУКОВА, 3 класс:

– В свободное время каталась на велосипеде и на новых роликах. А еще у меня родилась сестренка.

В 3 классе я буду учиться только на девятки и десятки.

Артем АЛЕЙНИКОВ, 4 класс:

– На каникулах я много играл на улице с друзьями. Помогал маме по дому и готовил вместе с ней закатки.

В новом учебном году планирую хорошо учиться и подтянуть чтение. Хотелось бы и в спорте чего-либо достичь.

Максим ЮРЧЕНКО, 4 класс:

– Этим летом я ездил к бабушке. У нее есть милый пес по кличке Миша, он очень старенький и любит, чтобы его гладили. Я много времени проводил со своим четвероногим другом.

Хочу лучше научиться математике и научиться играть в волейбол.

Лёня МУРАТКИН, 3 класс:

– Летом побывал в Минске и в Лельчицах. В Минске катался на метро, а в Лельчицах я нашел нового друга Корнея. Мы с ним играли в прятки и футбол.

А в новом учебном году я буду много заниматься математикой, русским и белорусским языками, учиться хорошо и получать девятки и десятки.