Парк аттракционов, новые ролики и пикники с семьей. Как школьники провели лето.
Мы пообщались с ребятами и узнали, как они провели каникулы и какие у них планы на новый учебный год.
Глеб АФАНАСЕНКО, 4 класс:
– Много времени проводил на улице с друзьями. Мы катались на велосипедах и играли в футбол.
Хочу получать хорошие оценки и буду стараться хорошо себя вести.
Яна МИХАЛКИНА, 4 класс:
– Мне очень понравилось устраивать пикники с семьей. Еще я ездила в санаторий, там было очень весело.
Я хочу найти как можно больше друзей, хорошо учиться и чтобы вообще всё хорошо было в новом учебном году.
Алеша МАЙСЮК, 2 класс:
– Я ездил в парк аттракционов, там катался на машинках и ел пиццу.
Хочу в этом году хорошо провести время, найти новых друзей и учиться на «отлично».
Катя БРУНДУКОВА, 3 класс:
– В свободное время каталась на велосипеде и на новых роликах. А еще у меня родилась сестренка.
В 3 классе я буду учиться только на девятки и десятки.
Артем АЛЕЙНИКОВ, 4 класс:
– На каникулах я много играл на улице с друзьями. Помогал маме по дому и готовил вместе с ней закатки.
В новом учебном году планирую хорошо учиться и подтянуть чтение. Хотелось бы и в спорте чего-либо достичь.
Максим ЮРЧЕНКО, 4 класс:
– Этим летом я ездил к бабушке. У нее есть милый пес по кличке Миша, он очень старенький и любит, чтобы его гладили. Я много времени проводил со своим четвероногим другом.
Хочу лучше научиться математике и научиться играть в волейбол.
Лёня МУРАТКИН, 3 класс:
– Летом побывал в Минске и в Лельчицах. В Минске катался на метро, а в Лельчицах я нашел нового друга Корнея. Мы с ним играли в прятки и футбол.
А в новом учебном году я буду много заниматься математикой, русским и белорусским языками, учиться хорошо и получать девятки и десятки.