В Наровлянском районе при пожаре погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

«22 августа в 15.04 спасателям поступило сообщение о пожаре сухой растительности на территории частного домовладения в деревне Головчицы Наровлянского района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1935 года рождения», — рассказали в МЧС.

Как добавили в Гомельском областном управлении МЧС, во время разбирательства установлено, что около 14.40 пенсионерка выжигала сухую растительность на своем приусадебном участке. Предположительно, при самостоятельном тушении пожара она потеряла сознание и упала. Со слов соседей, женщина характеризовалась положительно, на учетах не состояла.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Его причина устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности.

Сотрудники Следственного комитета проводят разбирательство.

Белта