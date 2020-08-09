Буквально в первые минуты с начала открытия избирательного участка проголосовала Любовь Братикова.

— Я — участница коллектива «Купава» районного Дома культуры. И мы уезжаем с выездной концертной программой по всему району. Проголосовала за Беларусь, за мир и спокойствие в нашей стране, — прокомментировала «Авангарду» Любовь Петровна.

Владимир и Лидия Карпухины:

— Всегда голосуем в основной день. Мужу сегодня на работу, поэтому пришли на избирательный участок с самого утра. Голосуем за стабильность.

Тут же разместились выездной буфет, дегустация продукции Рогачевского МКК и РУП «Белоруснефть-Особино». Работники почты предлагают подписаться на периодические издания. Здесь можно узнать свое давление и измерить глюкозу крови.