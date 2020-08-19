Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля, в противном случае это приведет к тяжелым последствиям для страны. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает корреспондент БелТА.

«Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что на сегодняшний день в стране есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция. «И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие», — подчеркнул Президент.

БелТА