В Светлогорске в ДТП пострадали 17-летний водитель мопеда и его пассажирка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 22 августа примерно в 00.02 на перекрестке улиц 50 лет Октября и Ленина райцентра. Предварительно установлено, что 17-летний парень на мопеде «Хорс» не уступил дорогу «Ниссану» (машина ехала по главной дороге) и столкнулся с автомобилем.

В аварии юноша и 17-летняя девушка-пассажир мопеда получили травмы. Их госпитализировали.

В УГАИ отметили, что парень имеет водительское удостоверение категории АМ. Оба пострадавших были в мотошлемах.

БелТА