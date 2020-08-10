Информационный шум вокруг некоторых кандидатов был попыткой раскачать ситуацию в стране. Такое мнение высказал политолог Алексей Беляев в эфире телеканала «Беларусь 1», передает корреспондент БЕЛТА.

«В этой кампании мы увидели, что возникли из ниоткуда какие-то кандидаты, которые вдруг на несколько недель стали кумирами толпы. Более чем уверен, что через несколько недель их благополучно забудут. А все, что было, информационный шум — это работа их окружения, которая была связана не с попытками ввести во власть какие-то новые позитивные фигуры, которые хотели бы работать на благо страны. Это была попытка провокации, раскачивания ситуации в стране, чтобы просто уничтожить нашу государственность», — считает Алексей Беляев.

По его мнению, сложно назвать мирными акциями призывы, которые распространяли некоторые из Варшавы, например, разбрасывать саморезы на улицах.

Политолог считает, что нынешняя избирательная кампания была очень жесткой и напряженный, поскольку были задействованы современные информационные технологии и не только информационные. «Конечно, это осложняло реальную политическую борьбу», — уверен Алексей Беляев.

Говоря об очередях на некоторых избирательных участках, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов обратил внимание, что исполнители заранее спланированной акции занимали кабинки для голосования, поэтому и образовывались скопления людей. По его словам, очереди были длинными и потому, что из-за пандемии люди выдерживали дистанцию.

Алексей Беляев констатировал, что нынешняя политическая кампания пробудила значительный интерес в людях. «Мы видели с одной стороны мобилизацию протестного электората. Его наставляли на выступления против власти. Как итог — другая часть общества, которая не поддерживает эти вещи и явления, тоже мобилизовалась. Мы действительно видим очень высокую явку, я не припомню за время многих наших выборов такого очень явного интереса».

Политолог констатировал, что стали интересоваться политикой те, кто от нее раньше был далек. «Но не надо создавать такую картину, что все эти люди — исключительно протестный интерес», — считает Алексей Беляев.

Белта