Около 1 тыс. школьников Гомельской области получат помощь от Красного Креста к началу учебного года, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк.

Сенатор напомнила, что по 1 сентября Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Соберем детей в школу». «Такое мероприятие проходит ежегодно, и каждый раз к нему присоединяются сотни неравнодушных людей. Предварительно в этом году целевую помощь от Красного Креста получат около 1 тыс. учеников Гомельской области. Школьные наборы будут сформированы для детей из семей, которым нужна помощь», — отметила Алла Смоляк.

Поддержать благотворительную кампанию может каждый, обратил внимание начальник организационно-кадрового отдела областной организации Артем Карпенко. «Всего в регионе пройдет свыше 60 мероприятий по сбору пожертвований. Например, сегодня только в областном центре точки добрых дел будут работать на рынках «Давыдовский», «Бакунинский», «Черниговский», «Прудковский», «Привокзальный», в универмаге «Гомель». К тому же школьные принадлежности можно принести в любую районную организацию БОКК», — подчеркнул он.

Во время акции организаторы предлагают на доске пожеланий написать напутствия первоклассникам. «Плюс на каждой площадке будут предложены различные активности, мини-праздники для дарителей», — добавил Артем Карпенко.

Белта