После митинга. Патриотический марафон поддержал атмосферу праздника и единства.

Настоящим праздником для детей и взрослых стал патриотический марафон, организованный Виталием Медведевым, руководителем военно-патриотического клуба «Штрафбат», при поддержке отдела внутренних дел райисполкома, а также будакошелевцев, служивших в военно-воздушных войсках.

После митинга и возложения цветов люди еще долго не хотели расходиться, фотографировались, общались, желая как можно дольше сохранить атмосферу праздника и единства.

Наталья Логунова. Фото Ирины Палубец.