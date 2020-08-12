Во время несанкционированных массовых мероприятий на территории Гомельской области радикально настроенные граждане применили насилие в отношении сотрудников милиции.

В Гомеле на проспекте Ленина неизвестный напал на сотрудника ОМОН и распылил в лицо слезоточивый газ, который попал в глаза и вызвал ожоги. Нападавшего, 29-летнего гомельчанина, задержали. Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. По факту насилия в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело

В Жлобине во время охраны правопорядка пострадал сотрудник ГАИ. 50-летний местный житель бросил в милиционера стеклянную бутылку, которая попала в голову. Медики оказали помощь пострадавшему, рану пришлось зашивать. Жлобинчанина задержали. По факту сопротивления сотруднику милиции возбуждено уголовное дело.

Вчера ближе к полуночи на проспекте Ленина областного центра патрульными милиционерами был задержан неработающий 29-летний житель Гомельского района. Во время задержания мужчина выбросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.

Органы внутренних дел предупреждают, что любые, даже незначительные, нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные – привлекаться к установленной законом ответственности. Санкции статей по сопротивлению, насилию либо угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Также напоминаем, что в соответствии со ст. 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или административный арест до 15 суток.

ОИОС УВД