ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов Президента Беларуси: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительным данным ЦИК, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, за Анну Канопацкую — 1,68%, Андрея Дмитриева — 1,04%, Сергея Черечня — 1,13%, против всех — 6,02%.

С предварительными итогами выборов журналистов ознакомила председатель ЦИК Лидия Ермошина. «Они буквально получались в ручном режиме в силу того, что Центральная комиссия, по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты. Мы приняли их только сейчас, буквально накануне этого брифинга», — сказала Лидия Ермошина. В связи с этим единственный результат, который объявляла вчера глава Центризбиркома, — по закрытым участкам, образованным в больницах, воинских частях. Кроме того, были объявлены результаты по некоторым районам.

По предварительным данным ЦИК, участие в выборах приняли 5 798 908 человек, или 84,23% избирателей, включенных в списки.

За Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 человека, за Андрея Дмитриева — 60 543, за Анну Канопацкую — 97 926, за Светлану Тихановскую — 574 312, Сергея Черечня — 65 784.

По мере подготовки заседания ЦИК по итогам выборов данные голосования будут уточняться. «Но я не думаю, что они существенным образом изменятся», — сказала Лидия Ермошина.

Белта