Председатель районного Совета депутатов Наталья Ктселева проголосовала на избирательном участке № 11 в Гусевице.
— Я голосую за стабильность, благополучие и независимость Беларуси, — отметила Наталья Никитовна.
Владимир Тусиков:
— Голосую за стабильность. Сегодняшний день для меня важное событие.
Нина Астапенко (в середине):
— Я пришла на избирательный участок за того, кто сделал государство государством. Посмотрите, как сегодня хорошо и мирно мы живем.
Елена Шабалина:
— Всегда хожу в основной день голосования. И голосую за то, чтобы в нашей стране было все хорошо. И за того, за кого мы все уважаем.
После голосования Елена Ивановна воспользовалась возможностью измерить давление.
К слову, на участке организована торговля, представлены книжная и выставка рушников и картин. Юные жители Гусевицы радовали своим творчеством односельчан.