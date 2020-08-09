Председатель районного Совета депутатов Наталья Ктселева проголосовала на избирательном участке № 11 в Гусевице.

— Я голосую за стабильность, благополучие и независимость Беларуси, — отметила Наталья Никитовна.

Владимир Тусиков:

— Голосую за стабильность. Сегодняшний день для меня важное событие.

Нина Астапенко (в середине):

— Я пришла на избирательный участок за того, кто сделал государство государством. Посмотрите, как сегодня хорошо и мирно мы живем.

Елена Шабалина:

— Всегда хожу в основной день голосования. И голосую за то, чтобы в нашей стране было все хорошо. И за того, за кого мы все уважаем.

После голосования Елена Ивановна воспользовалась возможностью измерить давление.

К слову, на участке организована торговля, представлены книжная и выставка рушников и картин. Юные жители Гусевицы радовали своим творчеством односельчан.