Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.
Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа, передает пресс-служба Президента.
Еще одним Указом Александр Лукашенко назначил членов Правительства:
Николая Снопкова — Первым заместителем Премьер-министра;
Владимира Кухарева — Заместителем Премьер-министра;
Юрия Назарова — Заместителем Премьер-министра;
Игоря Петришенко — Заместителем Премьер-министра;
Александра Субботина — Заместителем Премьер-министра;
Владимира Колтовича — Министром антимонопольного регулирования и торговли;
Руслана Пархамовича — Министром архитектуры и строительства;
Юрия Караева — Министром внутренних дел;
Андрея Хмеля — Министром жилищно-коммунального хозяйства;
Владимира Караника — Министром здравоохранения;
Владимира Макея — Министром иностранных дел;
Игоря Луцкого — Министром информации;
Юрия Бондаря — Министром культуры;
Виталия Дрожжу — Министром лесного хозяйства;
Виктора Хренина — Министром обороны;
Игоря Карпенко — Министром образования;
Сергея Наливайко — Министром по налогам и сборам;
Владимира Ващенко — Министром по чрезвычайным ситуациям;
Андрея Худыка — Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Петра Пархомчика — Министром промышленности;
Константина Шульгана — Министром связи и информатизации;
Ивана Крупко — Министром сельского хозяйства и продовольствия;
Сергея Ковальчука — Министром спорта и туризма;
Алексея Авраменко — Министром транспорта и коммуникаций;
Ирину Костевич — Министром труда и социальной защиты;
Юрия Селиверстова — Министром финансов;
Александра Червякова — Министром экономики;
Виктора Каранкевича — Министром энергетики;
Олега Слижевского — Министром юстиции;
Валерия Вакульчика — Председателем Комитета государственной безопасности;
Дмитрия Пантуса — Председателем Государственного военно-промышленного комитета;
Дмитрия Матусевича — Председателем Государственного комитета по имуществу;
Александра Шумилина — Председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Валентина Татарицкого — Председателем Государственного комитета по стандартизации;
Анатолия Лаппо — Председателем Государственного пограничного комитета;
Юрия Сенько — Председателем Государственного таможенного комитет.
Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом после выборов, однако продолжало работу до утверждения нового состава.