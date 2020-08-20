Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа, передает пресс-служба Президента.

Еще одним Указом Александр Лукашенко назначил членов Правительства:

Николая Снопкова — Первым заместителем Премьер-министра;

Владимира Кухарева — Заместителем Премьер-министра;

Юрия Назарова — Заместителем Премьер-министра;

Игоря Петришенко — Заместителем Премьер-министра;

Александра Субботина — Заместителем Премьер-министра;

Владимира Колтовича — Министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслана Пархамовича — Министром архитектуры и строительства;

Юрия Караева — Министром внутренних дел;

Андрея Хмеля — Министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира Караника — Министром здравоохранения;

Владимира Макея — Министром иностранных дел;

Игоря Луцкого — Министром информации;

Юрия Бондаря — Министром культуры;

Виталия Дрожжу — Министром лесного хозяйства;

Виктора Хренина — Министром обороны;

Игоря Карпенко — Министром образования;

Сергея Наливайко — Министром по налогам и сборам;

Владимира Ващенко — Министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрея Худыка — Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петра Пархомчика — Министром промышленности;

Константина Шульгана — Министром связи и информатизации;

Ивана Крупко — Министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергея Ковальчука — Министром спорта и туризма;

Алексея Авраменко — Министром транспорта и коммуникаций;

Ирину Костевич — Министром труда и социальной защиты;

Юрия Селиверстова — Министром финансов;

Александра Червякова — Министром экономики;

Виктора Каранкевича — Министром энергетики;

Олега Слижевского — Министром юстиции;

Валерия Вакульчика — Председателем Комитета государственной безопасности;

Дмитрия Пантуса — Председателем Государственного военно-промышленного комитета;

Дмитрия Матусевича — Председателем Государственного комитета по имуществу;

Александра Шумилина — Председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Валентина Татарицкого — Председателем Государственного комитета по стандартизации;

Анатолия Лаппо — Председателем Государственного пограничного комитета;

Юрия Сенько — Председателем Государственного таможенного комитет.

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом после выборов, однако продолжало работу до утверждения нового состава.

Пресс-служба Президента