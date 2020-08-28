Журналист «Гомельскай праўды» побывал на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Советском районе Гомеля.

Константину 16 лет. Он носит очки, коротко стрижется, на обеих руках татуировки, а на пальцах крупные кольца. По средам ходит на кружок по резьбе, успеваемость в колледже невысокая, средний балл – 4,3. 10 августа около 22 часов парня задержали на площади Ленина во время несанкционированной акции. На заседании молодой человек путался в пояснениях.

– Мы сидели возле «Лодочника» (скульптура находится в парке на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля – прим. автора). Дядя друга сказал, что будет митинг, поэтому лучше до 19 часов уйти, – отметил парень.

– То есть вы знали, что будет митинг? – спрашивает комиссия.

– Нет.

– Друг же говорил?

– Говорил. Получается, знал.

– И не сработало чувство самосохранения? Мог уйти, но остался и пошел в сторону площади.

– Ладно, рассказываю правду. Я знал, что будет митинг. Друг предложил посмотреть. Все бы ничего, но в рюкзаке при задержании нашли внушительную цепь и брелок с ножиком. Константин говорит, что цепь носит якобы как аксессуар на джинсах. Это модно. Он не подумал, с какими вещами пошел в сторону несанкционированных акций.

– А что у тебя за наколки?

– Сова, лягушка и алмазик.

– Спиртные напитки употребляешь?

– Нет, я же несовершеннолетний.

– Но ходить на митинги это не мешает.

– Признаю вину и раскаиваюсь.

За участие в несанкционированных акциях и сопротивление правоохранителям молодой человек может получить штраф вплоть до 2700 рублей. Пока комиссия решила пригласить свидетелей и провести повторное заседание.

Следующим пришел 17-летний Артем. Ранее у отца он украл и потратил 150 долларов. Парень учится в лицее строителей. На комиссию его пригласили после задержания. Это произошло около 23.30 возле остановки «Улица Жарков­ского», в месте, где в тот день проходили незаконные митинги. Молодой человек тоже путался в пояснениях, говорил, что ничего об акциях не знал. Ему задали вопрос: во сколько поехал в центр? Ответил, что в 22.50 от остановки «Солнечная». Якобы из любопытства – с несовершеннолетними друзьями хотел посмотреть, что происходит в центре.

– Когда началась Великая Отечественная война? – задает вопрос представитель комиссии.

Молчание.

– Год хоть помнишь?

– В 1941 году началась, в 1945 году закончилась.

– Гимн знаешь? – Конечно.

– Какую дату мы отмечали в этом году?

– Не знаю.

А приглашенный правоохранитель пояснил, что все задержанные говорили: «Мы просто прогуливались». Артем добавил, что взгляды протестующих людей не разделяет, признал вину. Ему поверили и предупредили. В следующий раз наказание будет строгим.

17-летний Илья учится в 11-м классе. Школьник также задержан во время несанк­ционированной акции. Вину не признает. По его словам, в 23.10 просто решил прогуляться с друзьями по центру. Приехал на остановку «Коминтерн», затем пошел к площади Ленина (обычно в такое время встречался с друзьями в своем районе). В 23.30 его задержали. В свободное время молодой человек играет в футбол, не курит, но при себе была зажигалка. На заседании уходил от ответов, говорил, что о несанкционированных акциях ничего не знал. Как выяснилось, врал.

– Ну что ты молчишь? – прервала разговор мама. – Ты мне рассказывал, что поехал в центр, потому что друг так решил. И вы знали, там что-то будет. Они видели двух человек, которые хлопали и скандировали.

Молодого человека ознакомили со статьей 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и предупредили, что в случае повторения жалеть его и родителей не будут. Также и остальных матерей, отцов призывают изучить закон и оградить своих детей от опасности.

Источник: http://gp.by

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