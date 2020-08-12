Путь насилия не приемлем для белорусского народа. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

Парламентарии категорически осуждают попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране. «Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», — подчеркивают в парламенте.

Заявление принято по итогам выборов Президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Парламентарии поблагодарили всех граждан, которые приняли участие в этом важнейшем событии. «Активное досрочное голосование и высокая явка в день выборов в очередной раз продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему страны и готовность взять на себя ответственность за ее судьбу. Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», — отмечается в заявлении.

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