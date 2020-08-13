Пять районов Гомельской области завершили уборку зерновых, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Завершили уборку Гомельский, Добрушский, Лоевский, Мозырский, Наровлянский районы. На финишной прямой — аграрии Брагинского, Речицкого, Хойникского и Житковичского районов.

На сегодня в области убрали 89% площадей или 296,3 тыс. га зерновых. Средняя урожайность 27,6 ц/га, что на 5 ц/га выше, чем в прошлом году. В хозяйствах Речицкого, Буда-Кошелевского, Гомельского и Чечерского районов урожайность выше 30 ц/га.

Всего в регионе намолотили 817 тыс. т зерна. «На данный момент объем намолоченного зерна на 125,5 тыс. т превышает показатель всей уборочной кампании-2019», — рассказали в управлении. Работы продолжаются, закрома пополняются.

Как уточнили специалисты, из-за поздней весны немного сдвинулось начало уборочной. Если в 2019-м комбайны вывели в поле в конце июня, то в этом году — в середине июля. Погодные условия сопутствуют оперативным работам. С полей убрано 92% площадей ржи, 90% ячменя, 89% пшеницы и 87% овса.

Белта