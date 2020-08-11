Работы на огороде противопоказаны на пике жары в полуденное время, сообщил журналистам главный внештатный специалист по общей врачебной практике Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой общей врачебной практики факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного медицинского университета Вадим Сушинский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Физические нагрузки в период наибольших температурных максимумов противопоказаны. Это может быть опасно. В целом мы говорим о том, что такие температурные режимы дают нагрузку на организм, увеличивается потоотделение, то есть влагоотдача. А мы знаем, что физическая нагрузка — это выработка дополнительной тепловой энергии, и чтобы не произошло перегревание организма, от этих видов нагрузки следует воздержаться. Здесь я бы хотел обратиться к гражданам, которые в том числе проводят свой отпуск на даче: надо правильно сформировать периоды работы. Трудиться на огороде лучше всего в утреннее и вечернее время. Работы противопоказаны на пике жары в полуденное время», — сказал Вадим Сушинский.

Специалист напомнил: в жару наиболее уязвимой категорией являются дети и люди пожилого возраста. «Выходить на улицу лучше, когда нет абсолютных температурных максимумов, то есть утром или вечером. А в наиболее жаркое время — с 11.00-12.00 до 16.00-17.00 — лучше воздержаться от таких прогулок. Если есть необходимость выходить на улицу, то одежда должна быть легкой и из натуральной ткани, желательно светлых тонов, потому что именно это позволяет улучшить теплоотдачу и в конечном итоге поможет организму не перегреваться. Обязательно — головной убор. Хорошо, если он с широкими полями типа шляпы, что позволяет создать дополнительную теневую зону», — добавил главный внештатный специалист.

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