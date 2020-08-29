Если хочешь чего-то добиться, нужно трудиться

Об этом не понаслышке знают ребята из Неговской базовой школы, которые в рамках проекта вторичной занятости «Ростовые цветы из фоамирана» попробовали себя в совершенно новой роли оформителей и озеленителей.

Следует отметить, что данный проект стал возможным благодаря содействию отдела образования, спорта и туризма и управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома. Под руководством учителя истории и трудового обучения Светланы Ананьевой пятеро мальчишек и девчонок впервые начали трудовую деятельность.



– Идея проекта вторичной занятости учащихся родилась в нынешнем году, когда на юбилей местного сельхозпредприятия мы впервые сделали орхидеи из фоамирана, – делится Светлана Константиновна. – Мы подумали, почему бы своими силами не сделать ростовые цветы и для школы. В некоторых учреждениях образования на летних каникулах ребята заняты пошивом костюмов или ремонтом мебели, а мы решили своих старшеклассников научить такому модному и современному направлению, как оформитель. И ребята с большим воодушевлением поддержали эту идею. В проекте участвуют и мальчишки, и девчонки. Это говорит о том, что он интересен всем. Сейчас поделки из фоамирана набирают большую популярность и используются для создания различных украшений, картин, аппликаций, в дизайне помещений, оформлении фотозон и др. Наш выбор пал на подсолнухи. Видели бы вы, с каким азартом ребята взялись за работу! Но это только с первого взгляда кажется, что работать с данным материалом легко. На самом деле фоамирант требует большого и кропотливого труда, ведь каждую деталь нужно обработать вручную. Считаю, что все сделанное своими руками особенно ценно, поэтому к цветам дети будут относиться бережно, а школа благодаря их стараниям станет еще красивее.

Фоамиран – декоративный пенистый материал, применяемый в различных видах рукоделия. Имеет названия: пластичная замша, вспененная резина, ревелюр, фом ЭВА. На ощупь напоминает замшу или плотную губку.

Благодаря своим пластичным свойствам при нагревании фоамиран легко тянется и сохраняет новую форму. При нагревании ему можно придать любую форму, раскручивая, вдавливая, сжимая его пальцами, легко поддается тиснению. Нагревают материал с помощью утюга, конфорки, зажигалки или термопистолета – в зависимости от необходимого эффекта. Из него можно вырезать различные фигуры для создания декоративных элементов.



Старшеклассницы Полина Пусева и Ангелина Лагодич считают, что всегда нужно учиться чему-то новому и полезному.

– Полученные навыки непременно пригодятся, ведь их всегда можно будет применить в повседневной жизни, например, оформив свою комнату или сделав украшение из фоамирана. Вообще, очень здорово чувствовать свою сопричастность к общему делу и видеть результаты своего труда. А то, что наши подсолнухи понравятся не только учащимся, но и всем, кто посетит школу, сомнений нет, ведь каждый цветок сделан с любовью. Для нас это первый трудовой опыт, и к нему мы подошли очень серьезно. У нас уже есть трудовые книжки с первой записью о работе. Вдвойне приятно, что мы не только научились чему-то интересному, но и за свой труд получим деньги, которые будут весьма кстати к новому учебному году, – рассказали школьницы.



Несомненно, проекты вторичной занятости учащихся – хорошая возможность воплотить задуманное на практике через реализацию творческих и трудовых способностей ребят. К тому же они решают проблему организации свободного времени и позволяют ученикам получить первые трудовые навыки еще во время учебы в школе.



Светлана МЕДВЕДЕВА

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