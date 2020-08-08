Домашний лаваш приготовить очень просто. Для этого вам потребуются только – мука, вода, немного натурального подсолнечного масла и соль.
- Ингредиенты:
- Мука- 350 г;
- Кипяток — 200 мл;
- Нерафинированное подсолнечное масло — 2 ст. л;
- Соль1/2 ч. л.
В большую миску всыпать 350 грамм.
Смешать 200 миллилитров кипятка, 2 столовых ложки натурального подсолнечного масла и 1/2 чайной ложки соли.
Хорошо перемешать до полного растворения соли.
Влить жидкость в миску с мукой и быстрыми движениями ложкой замесить тесто (аккуратно оно горячее).
Собрать со стенок остатки теста и муки и скатать в миске шар.
Накрыть пищевой пленкой и оставить на 15-20 минут.
Готовое и остывшее тесто будет эластичное и гладкое.
Разделить тесто на части и скатать шарики, весом до 40 грамм для больших лепешек и по 25 грамм для средних лепешек диаметром 20 сантиметров. Всего выходит от 10 до 15 шариков.
Каждый шарик раскатать скалкой в тонкую лепешку, чем тоньше, тем лучше, но останавливайтесь на диаметре своей сковороды. Добавить немного муки при раскатывании, стряхивая излишки перед жаркой.
На сухой разогретой сковороде жарить 30-40 секунд.
Перевернуть и снова жарить 30-40 секунд.
Горячую лепешку сбрызнуть холодной водой кисточкой или с помощью пульверизатора.
И быстро убрать в пакет под полотенце до полного остывания. Каждую горячую лепешку убирать в пакет к другим, чтобы сохранить тепло.
Дать домашнему лавашу полностью остыть и вынуть из пакета.
Домашний лаваш готов. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!