Сочные кабачки, запеченные с болгарским перцем и помидорами, — вкусное и полезное блюдо. Овощи, приготовленные по этому рецепту, надолго не задержатся на вашем столе.

Продукты

  • Кабачки молодые — 2 шт. (0,5 кг);
  • Помидоры — 2 шт;
  • Перец болгарский красный — 1 шт;
  • Лук репчатый — 1 шт. или лук зелёный — 2-3 шт;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Сыр твёрдый (по желанию) — 30 г;
  • Масло растительное — 1 ст. ложка + для смазывания противня;
  • Сметана (или сливки) — 50 мл;
  • Вода — 200 мл;
  • Зелень петрушки или укропа — 3-4 веточки (по вкусу);
  • Соль — 1 ч. ложка (по вкусу).

Пошаговый рецепт

Подготовить продукты. Вместо сыра в соус можно добавить брынзу или ржаные молотые сухари. Лук и чеснок очистить.

Кабачки нарезать кружками, посолить (0,5 ч. ложки).

Сладкий перец очистить от семян и нарезать кольцами.

Помидоры нарезать тонкими ломтиками. (При желании перед нарезкой помидоры можно надрезать крест-накрест, ошпарить кипятком и очистить от кожицы.)

Репчатый лук нарезать перьями. (Если вы используете зелёный лук, нарежьте кусочками примерно по 2 см.)

Чеснок натереть на мелкой тёрке или выдавить через пресс.

Зелень петрушки или укропа промыть, обсушить и мелко нарезать.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Духовку разогреть до 200 градусов. Противень смазать растительным маслом.
Выложить кабачки на противень.
Добавить лук.
Затем распределить чеснок и зелень.

Следом выложить болгарский перец.

Сверху выложить ломтики помидоров. Сбрызнуть растительным маслом.

Запекать кабачки с болгарским перцем и помидорами в духовке не более 15 минут.

Сметану (или сливки) смешать с водой, добавить соль и сыр.

Противень вынуть из духовки, залить овощи приготовленным соусом.

Снова поставить в духовку на 5-10 минут.

Запечённые овощи в сметанном соусе готовы.

Подавать кабачки, запечённые со сладким перцем и помидорами, в горячем виде в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Приятного аппетита!

 