Сочные кабачки, запеченные с болгарским перцем и помидорами, — вкусное и полезное блюдо. Овощи, приготовленные по этому рецепту, надолго не задержатся на вашем столе.
Продукты
- Кабачки молодые — 2 шт. (0,5 кг);
- Помидоры — 2 шт;
- Перец болгарский красный — 1 шт;
- Лук репчатый — 1 шт. или лук зелёный — 2-3 шт;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Сыр твёрдый (по желанию) — 30 г;
- Масло растительное — 1 ст. ложка + для смазывания противня;
- Сметана (или сливки) — 50 мл;
- Вода — 200 мл;
- Зелень петрушки или укропа — 3-4 веточки (по вкусу);
- Соль — 1 ч. ложка (по вкусу).
Пошаговый рецепт
Подготовить продукты. Вместо сыра в соус можно добавить брынзу или ржаные молотые сухари. Лук и чеснок очистить.
Кабачки нарезать кружками, посолить (0,5 ч. ложки).
Сладкий перец очистить от семян и нарезать кольцами.
Репчатый лук нарезать перьями. (Если вы используете зелёный лук, нарежьте кусочками примерно по 2 см.)
Чеснок натереть на мелкой тёрке или выдавить через пресс.
Зелень петрушки или укропа промыть, обсушить и мелко нарезать.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Выложить кабачки на противень.
Следом выложить болгарский перец.
Сверху выложить ломтики помидоров. Сбрызнуть растительным маслом.
Запекать кабачки с болгарским перцем и помидорами в духовке не более 15 минут.
Сметану (или сливки) смешать с водой, добавить соль и сыр.
Противень вынуть из духовки, залить овощи приготовленным соусом.
Снова поставить в духовку на 5-10 минут.
Запечённые овощи в сметанном соусе готовы.
Подавать кабачки, запечённые со сладким перцем и помидорами, в горячем виде в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Приятного аппетита!