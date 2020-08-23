Сочные кабачки, запеченные с болгарским перцем и помидорами, — вкусное и полезное блюдо. Овощи, приготовленные по этому рецепту, надолго не задержатся на вашем столе.

Продукты

Кабачки молодые — 2 шт. (0,5 кг);

Помидоры — 2 шт;

Перец болгарский красный — 1 шт;

Лук репчатый — 1 шт. или лук зелёный — 2-3 шт;

Чеснок — 2 зубчика;

Сыр твёрдый (по желанию) — 30 г;

Масло растительное — 1 ст. ложка + для смазывания противня;

Сметана (или сливки) — 50 мл;

Вода — 200 мл;

Зелень петрушки или укропа — 3-4 веточки (по вкусу);

Соль — 1 ч. ложка (по вкусу).

Пошаговый рецепт

Подготовить продукты. Вместо сыра в соус можно добавить брынзу или ржаные молотые сухари. Лук и чеснок очистить.

Кабачки нарезать кружками, посолить (0,5 ч. ложки).

Сладкий перец очистить от семян и нарезать кольцами. Помидоры нарезать тонкими ломтиками. (При желании перед нарезкой помидоры можно надрезать крест-накрест, ошпарить кипятком и очистить от кожицы.)

Репчатый лук нарезать перьями. (Если вы используете зелёный лук, нарежьте кусочками примерно по 2 см.)

Чеснок натереть на мелкой тёрке или выдавить через пресс.