Самое ценное для каждого из нас – это здоровье. И во многом оно зависит от того, как мы питаемся.

О правилах здорового питания рассказывает фельдшер-валеолог центральной районной больницы Инна Гусакова:

– Питание должно быть максимально разнообразным. Ведь нет ни одного продукта, который бы мог обеспечить потребности организма во всех питательных веществах. Например, хлеб, крупяные изделия, рис – эти продукты являются важным источником белка, углеводов, клетчатки и минеральных веществ (калий, кальций, магний) и витаминов (С, В6, каротиноидов, фолиевой кислоты).

В рационе также должны присутствовать разнообразные овощи и фрукты (более 500 граммов в день). Это источники витаминов, минеральных веществ, крахмалосодержащих углеводов, органических кислот и пищевых волокон. Предпочтение нужно отдавать продуктам местного производства.

Ежедневно употребляйте молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и соли (кефир, сыр, йогурт) – они обеспечивают организм многими питательными веществами, также богаты белком и кальцием.

Мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира рекомендуется заменять на бобовые, рыбу, птицу, яйца или тощие сорта мяса, ограничить потребление «видимого жира» в кашах и на бутербродах, выбирать мясо-молочные продукты с низким содержанием жира.

Особое внимание в настоящее время уделяется маслам, богатым мононенасыщенными жирными кислотами, и в первую очередь – оливковому. А вот потребление сахаров – сладостей, кондитерских изделий, сладких напитков, десерта – нужно ограничить. Содержащие много рафинированных сахаров продукты являются источником энергии, но практически не содержат питательных веществ.

Общее потребление поваренной соли, с учетом ее содержания в хлебе, консервированных и других продуктах, не должно превышать одной чайной ложки (6 граммов) в день. Поваренная соль содержится в натуральном виде в продуктах обычно в малых количествах, но рекомендуется использовать йодированную соль.

Готовьте продукты на пару, путем отваривания, запекания или в микроволновой печи. Разнообразная свежая и правильно приготовленная пища без излишних добавок позволяет достичь требуемой полноценности и сбалансированности рациона питания.

Что касается спиртных напитков, то не следует употреблять более двух порций алкоголя в день (одна порция содержит около 10 г чистого алкоголя). Более высокие дозы, даже при однократном приеме, вредны для организма. Для уменьшения риска развития зависимости от спиртного лучше воздерживаться от ежедневного его потребления.

Не лишним будет напомнить, что, помимо соблюдения рационального питания, необходимо поддерживать и умеренный уровень физической активности. Около 30% взрослого населения нашей страны имеет избыточную массу тела. С ожирением связан и повышенный риск высокого артериального давления, ишемической болезни сердца, мозгового инсульта, сахарного диабета, различных типов рака, артритов и др.

Подготовила Елена БЕЛКО