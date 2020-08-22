Сбор картофеля редко вызывает вопросы у дачников, ведь культура распространена и у большинства есть собственные методики. Но почему не узнать о нескольких особенностях?

Учиться стоит всегда, и опытные дачники поделились несколькими рекомендациями.

Когда начинать копать картофель

Здесь не может быть никаких универсальных рекомендаций. На срок созревания картофеля влияют несколько основных факторов:

Сорт картофеля. Погодные условия. Время посадки. Сортовые особенности. Состояние почвы. Регион, где она растет.

Самое интересное, но большинство дачников допускают ошибки, начиная сбор рано или затягивая его.

Есть одна хитрость: нужно весной на бумаге написать, где и в какой период был высажен определенный сорт картофеля. Далее нужно узнать о сроках созревания и начинать собирать урожай своевременно.

Если картофель длительное время находится в земле, он теряет свои полезные свойства.

Также снижаются сроки его дальнейшего хранения. Поэтому многие дачники пытаются его собирать заранее, не затягивая сроки. Но если выкопать слишком рано, у картофеля будет тонкая кожура, поэтому его не получится сохранить даже до зимы.

Как проверить состояние

Главная ошибка – многие начинают выбирать кусты поближе к краю и выкапывают их полностью. Разве таким способом получиться угадать куст? Лучше выкапывать куст, который находится в середине грядки, это позволит точнее определить степень созревания.

Если не хочется копать кусты, можно проверить состояния ботвы. Если она уже полегла или пожелтела, можно начинать копать. Если ботвы совсем не осталось (это происходит в конце августа), стоит начать ее выкапывать.

Критично, если часть кустов уже лежит, а вторая мертвая. Это прямо указывает, что картофель был атакован фитофторой. Конечно, такое случается совсем не часто, но на дачном участке бывает всякое. Если фитофтора поразила картофель, оставлять урожай для длительного хранения особого смысла нет.

Какие инструменты лучше использовать

Лопата

Лопата – это универсальный инструмент, который можно смело применять. У лопаты есть минус – она может запросто оставлять порезы или разрезать урожай на две части. Но, если привыкнуть работать с лопатой, особых сложностей быть не должно.

Вилы

Вилы также считаются универсальными. Но их есть смысл применять только в том случае, если земля влажная. Копать сухую землю вилами – это не совсем приятное удовольствие. Плюс остается картофель в земле, который удалить будет совсем не просто.

Культиватор

Стоимость культиватора достаточно высокая, поэтому его можно встретить на участках не часто. А если речь идет о небольшом участке, покупать его нет никакого смысла.

Культиватор стоит применять только на больших площадях. При этом существуют особенности посадки, которые обязательно нужно брать в учет.

О чем нельзя забывать

Собирая картофель, стоит его аккуратно складывать. Если останутся порезы или механические повреждения, такой картофель не подходит для длительного хранения.

Даже незначительные порезы могут спровоцировать процессы гниения, из-за чего может погибнуть остальной урожай.

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