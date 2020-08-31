Озимые крестоцветные культуры на зерно посеяны в Беларуси на 364,1 тыс. га, что составляет 99,7% от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,062 млн га, что составляет 94% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,8% площадей от плана (318,6 тыс. га), в Брестской — 98,7% (335,6 тыс. га), Минской — 98,5% (481,8 тыс. га), Гомельской — 97,3% (332,3 тыс. га), Могилевской — 85,6% (284,5 тыс. га), Витебской — 84,3% (309,2 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 14,4% и 22,7% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,67 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, в Гродненской — 1,5 млн т, Брестской — свыше 1,3 млн т, по более 900 тыс. т — в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 46,3 тыс. га (95,9% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 21,3 тыс. га (46% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 3,44 тыс. га, заготовлено 11,6 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 779,3 тыс. т сена (77,2% от плана), 12,878 млн т сенажа (102,2%) и 1,511 млн т силоса (7,88%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 46,7% от плана.

Белта