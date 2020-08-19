19 августа христианский мир празднует Преображение Господа Бога.

Чтобы явить своим ученикам эту небесную духовную славу, Господь преобразился перед Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор – лицо его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет. Явились и два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия – и беседовали с Господом о его близком отшествии.

Это явление поразило апостолов настолько, что они не знали, чем выразить свой восторг и удивление. Петр же воскликнул: «Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи (шатра): одну Тебе, одну Моисею и одну Илии».

Иисус ни слова не сказал Петру на его восторженный возглас. Много раз он говорил апостолам о своем Божестве, о своем единстве с Богом, но они все еще смотрели на него как на Человека. Поэтому для вразумления апостолов потребовалось особое знамение: мгновенно явилось облако и покрыло их, и раздался голос, говоривший: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».

Празднованием Преображения Господня церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.

В народе этот день называют Вторым или Яблочным Спасом. В церквях освящают плоды земли, но наибольшей популярностью пользуются яблоки. Их освящения больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как, по легенде, яблоки им можно употреблять только после Спаса. В особенности готовятся к этому дню пасечники: им надо освятить ульи, угостить медом соседей, а также сирот, немощных и обездоленных.

Подготовила Елена ДОРОШКО