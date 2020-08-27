Сертификаты готовности к новому учебному году получили 99,6% школ, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

«Сегодня завершается процесс подписания сертификатов готовности учреждений образования к началу учебного года. На сегодняшний день их уже имеют 99,6% учреждений образования. До 1 сентября будут подписаны оставшиеся сертификаты готовности», — сказала Ирина Каржова.

По ее словам, в этом году учащихся примут 2990 государственных учреждений общего среднего образования. «За парты сядет 1 млн 55 тыс. учащихся (в 2019-2020 учебном году — 1 млн 30 тыс.) Из них первоклассников — 114 тыс., — отметила замначальника. — К 1 сентября вводятся три новые школы: в Витебске, Минске и поселке Копище Минского района. Это большие современные учреждения образования, рассчитанные на 1020 учащихся».

Ирина Каржова напомнила, что тема первого урока в этом году — «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».

БелТА