Почти 90% учреждений образования в Беларуси получили сертификаты готовности к новому учебному году, сообщил сегодня журналистам перед началом августовского педсовета работников образования Гомельской области министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Практически около 90% сертификатов готовности подписано. Идет планомерная подготовка учреждений образования к новому учебному году. Жизнь не стоит на месте, люди работают», — сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что 1 сентября дети должны сесть за парты, пойти в свои любимые творческие кружки, спортивные секции.

Традиционно будет организовано и питание. «Для тех категорий населения, которые имеют определенные льготы, это будет бесплатное питание. Напомню, для всей начальной школы в стране у нас бесплатное питание, независимо от того, сельская это местность или город», — добавил он.

Кроме того, разрабатываются новые методические пособия, решаются иные вопросы.

Как сообщалось, всего к занятиям в учреждениях общего среднего образования с 1 сентября приступят около 1 млн 55 тыс. учащихся, в том числе 114 тыс. первоклассников.

Белта