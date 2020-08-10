Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в д. Александровка Широковского сельсовета. Ночью 10 августа в результате оставленной на кровати без присмотра сигареты, уничтожена хозяйственная постройка.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся предметов;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

-обязательно установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Всегда помните об этом и не допускайте ошибок!