Совсем скоро зазвенит голосами новый 60-квартирный жилой дом по улице Совхозной райцентра. Многие из будущих жильцов несколько лет ждали возможности обзавестись собственным жильем. Пообщаемся с некоторыми из них.

Напомним, что дом построен в рамках Указа №240 Президента Беларуси «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» и в июне 2020 уже введен в эксплуатацию. Ввод данного жилого дома позволил улучшить жилищные условия 60-ти многодетным семьям. С начала его строительства гражданам было выдано кредитных ресурсов АСБ «Беларусбанк» на сумму 3938,12 тыс. руб. Современный, комфортный, он оснащен всеми необходимыми приборами учета. Во дворе дома есть просторная автопарковка, обустроены игровая зона и площадка для занятия спортом. Объект, конечно же, очень важен для района, ведь он построен для больших семей.



Виктория Рижкова сейчас живет в Дуравичах. Одна воспитывает троих детей: у нее две девочки и мальчик. Как только родился третий ребенок, она стала на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Было это в ноябре 2018-го, а уже в июле 2019-го ей предложили квартиру в новой многоэтажке в райцентре.

– Поначалу я хотела построить дом, – признается Виктория. – Но потом передумала и согласилась на квартиру. Она, правда, однокомнатная, но ведь своя же. Да еще и в городе.

Площадь новой квартиры 43,8 м2. Стоимость с отделкой составила 54 тыс. руб. 95% субсидирует государство, на остальные Виктория оформила кредит. 31 июля банк перечислил деньги подрядчику и совсем скоро молодая женщина получит ключи от заветной квартиры.



В многодетной семье Анны Толкановой также воспитываются трое детей: два сына и дочка. Свой путь к собственному жилью они начали еще в 2010 году, став на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья. За это время им предлагали арендное жилье, а также строительство за счет собственных средств. Однако оба варианта их не устроили. В 2015-м семья получила статус многодетной, а спустя 4 года им предложили построить квартиру. В их новом гнездышке две комнаты, общая площадь 60 м2. Стоимость квартиры с отделкой составила около 74 тыс. руб.

– Государство предоставило субсидию в размере 56 тыс. руб., это 75% стоимости, использовали также часть семейного капитала на улучшение жилищных условий. Это солидная помощь государства многодетным семьям. Жилье, на мой взгляд, – самое главное для большой семьи. Мы очень благодарны за поддержку, – отметила Анна.

Хорошо, когда люди получают собственное жилье. Остается только пожелать новоселам здоровья, благополучия и уюта в новом доме.

За 1 полугодие 2020 года введено в эксплуатацию 5510 м2 жилья, или 68,4% к годовому заданию. С использованием государственной поддержки построено и введено в эксплуатацию 4454 м2 жилья, в том числе 1656 м2 возведено индивидуальными застройщиками, что составило 66,1% от доведенного задания. Объем строительно-монтажных работ по индивидуальному жилищному строительству составил 2272,0 тыс. руб.

В первом полугодии 2020 года улучшили жилищные условия 5 многодетных семей, в том числе тремя семьями возведен 471 м2 жилья и 129 м2 двумя семьями реконструировано.

В настоящее время по Указу Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года №13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» строится многоквартирный жилой дом в н.п. Коммунар с вводом в эксплуатацию в декабре 2020 года. Заказчик – КУП «Гомельское областное УКС». Подрядная организация – ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». Таким образом, еще 20 семей улучшат свои жилищные условия, получив квартиры в этом доме.

По состоянию на 1 июля текущего года в районе на учете нуждающихся состояло 1075 человек, из них 257 – представители многодетных семей, 416 – дети-сироты, 601 – молодая семья, 12 – инвалидов или семей, воспитывающих инвалидов, и 231 человек из иных категорий.

Ирина ШУТОВА

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