Лужайка будет выглядеть красивой, только если постоянно ухаживать за ней. Как только трава вырастает на 10-15 см, на участке становится неуютно.

Кроме того, в зарослях могут прятаться змеи, плодиться улитки и насекомые, поэтому зелень нужно косить, а если после этого не собирать граблями скошенную траву, она будет портить весь вид.

Как использовать скошенную траву:

1. Скормить соседским животным

Если соседи разводят коров, коз, кроликов или кур, то сочная зелень им всегда пригодится и в свежем виде, и в высушенном.

2. Приготовить компост

Любые растения нуждаются в органике. Без периодического внесения компоста или навоза они перестают развиваться, начинают болеть.

Для приготовления компоста можно выкопать небольшую яму в укромном месте участка, в нее скидывать всю органику, включая кожуру бананов, скорлупу яиц, картофельные очистки, а трава послужит хорошей прослойкой. Через 1-2 года органическое удобрение будет готово.

3. Сделать зеленое удобрение

Наполнить ведро только скошенной зеленью на две трети, залить водой, прикрыть крышкой и оставить на солнечном месте на неделю или две.

Как только масса превратится в ярко-зеленую жижу, можно разбавлять ее водой 1 к 10 и поливать все посадки под корень.

4. Использовать скошенную траву в качестве мульчирующего материала

Сначала ее следует немного подсушить – в течение суток на солнце.

После можно поливать и рыхлить почву вокруг посадок, укладывать слой мульчи. Подсушенная травка не позволит прорастать сорнякам на грядках, удержит влагу и подпитает растения.

5. Сделать подстилку для домашнего питомца, живущего на улице

Если во дворе живет пес, то можно сделать дно будки более мягким, выложив слой сена. Но оно должно быть полностью высохшим.

При каждом следующем покосе подстилку желательно менять, так как в ней начнут усердно размножаться блохи.

6. Использовать в качестве красителя

Если есть желание выкрасить какую-то ткань, одежду в ярко-зеленый цвет, то для этих целей скошенная трава подойдет идеально. Нужно лишь наполнить металлическую емкость наполовину зеленой массой, залить водой, прокипятить в течение часа, а после процедить.

В неостывший краситель опустить нужную вещь, проварить на медленном огне в течение получаса, а после прополоскать и высушить. Но делать это стоит, если ткань натуральная.

Оставленная на газоне зелень быстро высыхает, сбивается в комки, становясь рассадником болезней и насекомых. Закрывая собой поверхность лужайки, не позволяет расти газону, из-за чего появляются «проплешины», поэтому ее следует убирать на следующий день.

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